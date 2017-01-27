AFP
Усэйн Болт вернул золотую медаль МОК
Теперь уже восьмикратный олимпийский чемпион.
«Конечно, неприятно, что я должен вернуть медаль, но это требование Международного олимпийского комитета. Поэтому я уже вернул ее», – заявил Reuters Усэйн Болт.
- В среду МОК аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин. Позднее стало известно, что Картер подаст апелляцию в CAS на решение МОК.
- Болт был девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров.
- После аннулирования результатов в эстафете Усэйн перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.
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