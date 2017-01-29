AFP

Информатор ВАДА: «В США чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России»

Информатор ВАДА: «В США чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России»
Eurosport

1 час назад

Юлии Степановой очень страшно.

Бывшая российская легкоатлетка и по совместительству информатор ВАДА Юлия Степанова рассказала об отношении к России. «Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Я не чувствую давления, и мне не нужно никуда привозить медали. Я думала, что отношение в России изменится, и там поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло.

В США я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь далеко от России. Но когда я жила в Германии, было страшнее, потому что это было ближе», – заявила Степанова New York Times.

  • В 2014 году Юлия Степанова сообщила ВАДА о глобальных допинговых проблемах в российском спорте.

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