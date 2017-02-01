Спорт-Экспресс

МОК лишил Россию серебра ОИ-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы у Кривошапки

МОК лишил Россию серебра ОИ-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы у Кривошапки
Eurosport

34 мин. назад

В общей сложности Россия не досчиталась девяти медалей из-за запрещенных веществ.

МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол, «Спорт-Экспресс».

  • За сборную России в эстафете выступали Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх.
  • Серебро перешло к команде Ямайки, а бронза досталась сборной Украины.
  • На Олимпиаде в Лондоне сборная России завоевала 80 медалей.
  • После перепроверки допинг-проб у команды стало на девять медалей меньше.

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