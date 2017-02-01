Спорт-Экспресс
МОК лишил Россию серебра ОИ-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы у Кривошапки
В общей сложности Россия не досчиталась девяти медалей из-за запрещенных веществ.
МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.
В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол, «Спорт-Экспресс».
- За сборную России в эстафете выступали Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх.
- Серебро перешло к команде Ямайки, а бронза досталась сборной Украины.
- На Олимпиаде в Лондоне сборная России завоевала 80 медалей.
- После перепроверки допинг-проб у команды стало на девять медалей меньше.
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