Спорт-Экспресс

Юлия Гущина: «Я медаль не отдам»

Гущина: «Я медаль не отдам»
Eurosport

11 мин. назад

Шах и мат, МОК.

«Я медаль не отдам. Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места», – цитирует Гущину «Спорт-Экспресс».

  • Гущина в составе сборной России выиграла серебро в эстафете 4х400 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
  • В среду МОК лишил российскую команду медали из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

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