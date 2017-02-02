Reuters: Усэйн Болт отказался продлевать карьеру до 2018 года

Легендарный ямайский бегун получил приглашение на участие в Играх Содружества-2018, но ответил отказом.

«Для выступления в следующем сезоне мне нужно будет тренироваться максимально усердно, чтобы выйти на уровень, позволяющий побеждать. Этого не будет», – сказал Болт Reuters.

Ранее Усэйн объявил о намерении завершить карьеру после чемпионата мира-2017, который пройдет в Лондоне 5 по 13 августа.

Болт девять раз становился олимпийским чемпионом, но золото в эстафете-2008 было аннулировано из-за обнаружения допинга в пробе партнера Усэйна Несты Картера.

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