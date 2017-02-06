Спорт-Экспресс

Елена Исинбаева стала послом зимних Всемирных военных Игр

Исинбаева стала послом зимних Всемирных военных Игр
Eurosport

16 мин. назад

Спортсменка понесет флаг России на церемонии открытия.

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, на данный момент занимающая один из постов в МОК, выбрана послом третьих зимних Всемирных военных Игр. «Для меня честь стать послом третьих зимних Всемирных военных Игр. В 2015 году я приняла решение продолжить службу в Вооруженных силах Российской Федерации в рядах родного ЦСКА, потому что хочу трудиться на благо развития российского военного спорта, болею за него всей душой.

Верю, что возможности наших спортсменов безграничны и они в очередной раз подтвердят это на Играх в Сочи», – заявила Исинбаева ТАСС.

  • Игры пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи.

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