Елена Исинбаева стала послом зимних Всемирных военных Игр

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, на данный момент занимающая один из постов в МОК, выбрана послом третьих зимних Всемирных военных Игр. «Для меня честь стать послом третьих зимних Всемирных военных Игр. В 2015 году я приняла решение продолжить службу в Вооруженных силах Российской Федерации в рядах родного ЦСКА, потому что хочу трудиться на благо развития российского военного спорта, болею за него всей душой.

Верю, что возможности наших спортсменов безграничны и они в очередной раз подтвердят это на Играх в Сочи», – заявила Исинбаева ТАСС.

Игры пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи.

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