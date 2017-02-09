Eurosport
Полицейские задержали чемпиона США по кроссу, но вместо штрафа вручили награду
Идея для церемонии вручения «Золотого мяча».
9 февраля чемпион США по легкоатлетическому кроссу Кейси Клингер был остановлен полицейскими по обвинению в превышении скорости по пути на тренировку.
«Ну, Кейси. Вот настоящая причина, почему я тебя остановил», – с этими словами коп вручил задержанному награду Gatorade лучшему атлету года.
- Клингер становился чемпионом США по легкоатлетическому кроссу в 2015 и 2016 годах.
- Gatorade Player of the Year вручается американским спортсменам, которые учатся в старших школах.
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