Полицейские задержали чемпиона США по кроссу, но вместо штрафа вручили награду

9 февраля чемпион США по легкоатлетическому кроссу Кейси Клингер был остановлен полицейскими по обвинению в превышении скорости по пути на тренировку.

«Ну, Кейси. Вот настоящая причина, почему я тебя остановил», – с этими словами коп вручил задержанному награду Gatorade лучшему атлету года.

Клингер становился чемпионом США по легкоатлетическому кроссу в 2015 и 2016 годах.

Gatorade Player of the Year вручается американским спортсменам, которые учатся в старших школах.

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