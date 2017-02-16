AFP
Только один из 19 легкоатлетов России вернул МОК олимпийскую медаль
Всероссийская федерация легкой атлетики грозит отказчикам отстранением от национальной команды.
Дисциплинарная комиссия МОК постановила, что 19 легкоатлетов России должны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику с Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Возврату подлежат 23 медали, из них 11 – в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.
На 16 февраля требование выполнил только участник мужской эстафеты 4х400 м на Олимпийских играх в Пекине-2008 Антон Кокорин, который не нарушал антидопинговых правил, но оказался в одной команде с Денисом Алексеевым, чья проба дала положительный результат.
«ВФЛА отмечает данный поступок Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру.
Пренебрежение к правилам Олимпийской хартии и неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на процессе восстановления членства ВФЛА и возврате наших атлетов на международные старты», – говорится в заявлении.
В другом релизе ВФЛА сообщила, что отказавшиеся сдать медали атлеты будут отстранены от сборной России.
- Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году.
- Вся сборная России по легкой атлетики была отстранена от Олимпиады-2016. Индивидуальное разрешение получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, не завоевавшая в итоге медалей.