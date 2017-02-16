Только один из 19 легкоатлетов России вернул МОК олимпийскую медаль

Дисциплинарная комиссия МОК постановила, что 19 легкоатлетов России должны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику с Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Возврату подлежат 23 медали, из них 11 – в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.

На 16 февраля требование выполнил только участник мужской эстафеты 4х400 м на Олимпийских играх в Пекине-2008 Антон Кокорин, который не нарушал антидопинговых правил, но оказался в одной команде с Денисом Алексеевым, чья проба дала положительный результат.

«ВФЛА отмечает данный поступок Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру.

Пренебрежение к правилам Олимпийской хартии и неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на процессе восстановления членства ВФЛА и возврате наших атлетов на международные старты», – говорится в заявлении.

В другом релизе ВФЛА сообщила, что отказавшиеся сдать медали атлеты будут отстранены от сборной России.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году.

Вся сборная России по легкой атлетики была отстранена от Олимпиады-2016. Индивидуальное разрешение получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, не завоевавшая в итоге медалей.

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