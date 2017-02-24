IAAF разрешила трем российским спортсменам выступать под нейтральным флагом

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

IAFF изучает остальные заявки российских спортсменов, шесть из которых уже отклонены. Всего рассматриваются 48 спортсменов, 28 из которых поддержала ВФЛА.

Допинг-пробы подавших заявки атлетов перепроверяются, чтобы на основе уточненных данных допускать спортсменов до соревнований, сообщается на официальном сайте IAFF.

Документы на право выступать под нейтральным флагом подал и Сергей Шубенков.

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