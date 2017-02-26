AFP

Sunday Times: USADA обвинило тренера Мо Фара в нарушении антидопинговых правил

Sunday Times: USADA обвинило тренера Фара в нарушении антидопинговых правил
Eurosport

4 мин. назад

На Западе тоже не все чисто.

Американское антидопинговое агентство (USADA) обвинило Альберто Салазара в использовании смесей препаратов в работе со спортсменами. Получаемые вещества угрожали здоровью атлетов, сообщил журналист The Sunday Times со ссылкой на доклад USADA.

Полностью доклад USADA будет опубликован в воскресенье.

  • Альберто Салазар – серебряный призер чемпионата мира-1982 по кроссу, трехкратный победитель Нью-Йоркского марафона, тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5 и 10 тысяч метров Мо Фара.
  • В конце 2016 года Мо Фара был произведен в рыцари.

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