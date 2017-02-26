AFP

Информатор ВАДА Юлия Степанова провалила квалификацию на зимнем чемпионате Европы

Информатор ВАДА Степанова провалила квалификацию на зимнем чемпионате Европы
ТАСС

1 час назад

30-летняя легкоатлетка не выполнила нормативы на дистанции 800 метров и 400 метров.

Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не выполнила отборочный норматив для участия в зимнем чемпионате Европы. Претендентки на поездку в Белград в беге на 800 метров должны были с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года преодолеть порог в 2 минуты 4 секунды, а на дистанции вдвое короче – 54 секунды.

Лучшие результаты Степановой на этих дистанциях (800 м – 2.05,14; 400 м – 57,18) не удовлетворяют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации.Согласно информации организаторов ЧЕ-2017, на 800-метровку, в которой специализируется Степанова, напрямую квалифицировались 45 спортсменок.

  • В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России.
  • Расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.
  • Степанова не получила допуск на Олимпиаду от МОК из-за имевшихся у нее в прошлом проблем с допингом.

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