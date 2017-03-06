The Times: Британское антидопинговое агентство не выдало пробы Мо Фары для перепроверки

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказало американским коллегам из USADA в выдаче проб мочи и крови четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары для перепроверки.

Детали переписки между организациями стали известны благодаря знаменитой хакерской группировке Fancy Bears, передает The Sunday Times. Сам Фара в воскресенье одобрил перепроверку его проб любой антидопинговой организацией.

Фара – четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5 и 10 тысяч метров. В декабре 2016 года он был посвящен в рыцари.

Фара попал под удар в результате расследования против его тренера Альберто Салазара. Известный в прошлом бегун подозревается в использовании смесей для повышения результатов у своих спортсменов.

В сентябре хакеры Fancy Bears взломали базу данных антидопинговой системы. Мо Фара оказался в числе многочисленных спортсменов, принимающих запрещенные препараты на правах терапевтического исключения.

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