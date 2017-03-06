AFP

The Times: Британское антидопинговое агентство не выдало пробы Мо Фары для перепроверки

The Times: Британское антидопинговое агентство не выдало пробы Мо Фары для перепроверки
Eurosport

1 час назад

Еще немного грязных подробностей от Fancy Bears.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказало американским коллегам из USADA в выдаче проб мочи и крови четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары для перепроверки.

Детали переписки между организациями стали известны благодаря знаменитой хакерской группировке Fancy Bears, передает The Sunday Times. Сам Фара в воскресенье одобрил перепроверку его проб любой антидопинговой организацией.

  • Фара – четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5 и 10 тысяч метров. В декабре 2016 года он был посвящен в рыцари.
  • Фара попал под удар в результате расследования против его тренера Альберто Салазара. Известный в прошлом бегун подозревается в использовании смесей для повышения результатов у своих спортсменов.
  • В сентябре хакеры Fancy Bears взломали базу данных антидопинговой системы. Мо Фара оказался в числе многочисленных спортсменов, принимающих запрещенные препараты на правах терапевтического исключения.

Все новости легкой атлетики

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хайлайты мужской эстафеты на трассе Игр-2018, где Россия впервые в сезоне пролетела мимо подиума

02:31
Популярные видео
Главные моменты корейской эстафеты, в которой немки победили с 23-секундным отрывом
2 005 просмотров11 ч
Шайба Орлова и передача Овечкина сломали «Флайерс», а бросок Оши – шлем вратаря «Фили»
1 990 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться