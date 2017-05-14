Усэйн Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена

Усэйн Болт лично помог выкопать могилу для своего друга, разбившегося на мотоцикле 20 апреля.

Как сообщает Bleacher Report, в день аварии Болт, узнавший о катастрофе в Кингстоне, прилетел на место происшествия, чтобы поддержать родственников Мэйсона.

Похороны Мэйсона состоятся на Ямайке 21 мая.

Мэйсон родился на Ямайке и выступал за сборную этой страны до 2006 года.

Перед Олимпиадой-2008 в Пекине спортмен перешел в сборную Великобритании и выиграл на Играх серебро в прыжках в высоту.

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