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Усэйн Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена
Джермейну Мэйсону было 34 года.
Усэйн Болт лично помог выкопать могилу для своего друга, разбившегося на мотоцикле 20 апреля.
Как сообщает Bleacher Report, в день аварии Болт, узнавший о катастрофе в Кингстоне, прилетел на место происшествия, чтобы поддержать родственников Мэйсона.
- Похороны Мэйсона состоятся на Ямайке 21 мая.
- Мэйсон родился на Ямайке и выступал за сборную этой страны до 2006 года.
- Перед Олимпиадой-2008 в Пекине спортмен перешел в сборную Великобритании и выиграл на Играх серебро в прыжках в высоту.
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