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Усэйн Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена

Болт помог выкопать могилу для погибшего друга-спортсмена
Eurosport

1 час назад

Джермейну Мэйсону было 34 года.

Усэйн Болт лично помог выкопать могилу для своего друга, разбившегося на мотоцикле 20 апреля.

Как сообщает Bleacher Report, в день аварии Болт, узнавший о катастрофе в Кингстоне, прилетел на место происшествия, чтобы поддержать родственников Мэйсона.

  • Похороны Мэйсона состоятся на Ямайке 21 мая.
  • Мэйсон родился на Ямайке и выступал за сборную этой страны до 2006 года.
  • Перед Олимпиадой-2008 в Пекине спортмен перешел в сборную Великобритании и выиграл на Играх серебро в прыжках в высоту.

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