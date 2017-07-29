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Барьерист из Китая придумал самый наплевательский способ бега в истории
Парень пробежал на восемь секунд медленнее мирового рекорда, но финишировал же.
На соревновании по легкой атлетике в Китае зафиксировали новую тактику в беге на 110 метров с барьерами.
Китаец на второй дорожке споткнулся уже на первом препятствии, преодолел следующий и остальные просто откидывал. На седьмом барьере у бегуна заплелись ноги, он упал на дорожку, но быстро поднялся, отшвырнул еще два барьера и финишировал.
Во время всего забега на заднем фоне слышен звук свистка. Возможно, спортсмены совершили фальстарт. Китаец закончил дистанцию с примерным результатом в 20 секунд.
Мировой рекорд в этом виде программы составляет 12,8 секунды, его установил американец Арис Мерритт. Рекорд Олимпийских игр принадлежит китайцу Лю Сяню – 12,91 секунды. Скорее всего, на видео не он.
- Об уровне соревнований ничего неизвестно.
- О том, какое место занял герой, о дисквалификациях, медалях и мировых рекордах тоже.