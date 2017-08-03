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Конгресс ИААФ продлил отстранение ВФЛА
Россия вновь осталась без членства в организации.
ИААФ поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.
В ходе заседания был заслушан доклад рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления ВФЛА. Она рекомендовала совету и конгрессу ИААФ оставить в силе отстранение российской Федерации в связи с тем, что Россия еще не в полном объеме выполнила все условия, необходимые для восстановления.
- Конгресс ИААФ проходит 2-3 августа в Лондоне.
- 4 августа в Лондоне стартует чемпионат мира по легкой атлетике.
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