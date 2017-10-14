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Екатерини Стефаниди опередила Марию Ласицкене и стала легкоатлеткой года в Европе
Титул отправился в Грецию.
Прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой 2017 года в Европе. В борьбе за награду гречанка обошла российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене.
Церемония награждения Стефаниди состоялась на гала-вечере ЕАА, который прошел в Вильнюсе. Другими финалистками, кроме Стефаниди и Ласицкене, были полька Анита Влодарчик (метание молота) и бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье).
- Стефаниди в августе победила на чемпионате мира в Лондоне с результатом 4,91 метра.
- Ласицкене тоже завоевала золото в Лондоне.
- Помимо золота российская прыгунья выиграла 18 турниров подряд в сезоне-2017.
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