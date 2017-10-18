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11 высушенных фоток атлетки с прессом, как у Черепашек-ниндзя

11 высушенных фоток атлетки с прессом, как у Черепашек-ниндзя
Артем Буторин

1 час назад

Стина Трост суше, чем печенюшка «Мария».

Стина и бикини

Стина и очень красивая тренировка

Стина и новые гольфики

Стина и планочка

Стина и пляжный сезон

Стина и растяжка

Стина и разбитая коленка

Стина и опасный уровень обаяния

Стина и пресс

И еще пресс

И еще

  • Трост 23 года – она родилась в Копенгагене и выступает за сборную Дании.
  • Стина специализируется на беге с барьерами.
  • В активе Трост 2 серебра: на молодежных ОИ-2010 и на ЧЕ-2015 для спортсменов не старше 23 лет.
  • В 2013-м датчанка выиграла бронзу на молодежном ЧЕ.
  • Все медали Стина взяла в беге на 400 метров с барьерами.

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