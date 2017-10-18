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11 высушенных фоток атлетки с прессом, как у Черепашек-ниндзя
Стина Трост суше, чем печенюшка «Мария».
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Стина и пресс
И еще пресс
И еще
- Трост 23 года – она родилась в Копенгагене и выступает за сборную Дании.
- Стина специализируется на беге с барьерами.
- В активе Трост 2 серебра: на молодежных ОИ-2010 и на ЧЕ-2015 для спортсменов не старше 23 лет.
- В 2013-м датчанка выиграла бронзу на молодежном ЧЕ.
- Все медали Стина взяла в беге на 400 метров с барьерами.
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