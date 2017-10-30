«Еще два дня, и все закончилось бы смертью». Как победить малярию и подняться на подиум Олимпиады

В британской олимпийской деревне спали все, кроме Аники. Несколько часов она ворочалась в кровати, сон не шел. Закрывшись в ванной, спортсменка смотрела на медаль и вытирала слезы. Чтобы не оглушить плачем весь Рио, девушка держалась изо всех сил: за стеной спала уставшая соседка. Вечером они вместе выиграли бронзу в эстафете 4х400, но партнеры по сборной не знали, что еще меньше года назад Онуора едва не умерла.

После третьего места на ЧМ-2015 Аника навестила родственников в Нигерии, а потом двинула в Доминикану, чтобы продолжить каникулы вместе с бойфрендом. Планы на отдых разрушились уже в первую ночь: девушку бросило в жар. Наутро добавилось головокружение, поэтому пара решила не рисковать и вернулась в Англию, где Анику встретили врачи сборной.

Онуора понимала, что с организмом не все в порядке, но сдав все анализы, сразу же помчалась на тренировку. Ноги бежали слабо, дышалось тяжело, Аника чувствовала, что температура тела по-прежнему высокая. На следующий день к неприятным симптомам добивался еще и страх: обследование показало, что у спортсменки проблемы с почками.

Припарковавшись возле больницы, Аника с трудом вылезла из машины, в глазах потемнело. «В нормальном состоянии я дошла бы до входа за две минуты, но в тот раз мне понадобилось 15», – вспоминает Онуора. Спортсменка рассчитывала, что просто получит необходимые таблетки и вернется на тренировочную базу, но чуть не упала в кабинете доктора. «Голова тяжелая, плакать больно – я подумала, что умираю», – пересказывает события атлетка.

Диагноз шокировал девушку – она больна малярией. Во время поездки в Нигерию Аника специально принимала таблетки от этой заразы, но медикаменты не помогли. Теперь термометр показывал почти 40 градусов.

Чтобы сбить жар, пациентку донесли до кровати, на которой были разложены пакетики льда. Онуора провела в таких условиях несколько дней. «Мне было очень больно. Я не могла есть, не могла спать, каждый час у меня брали кровь. В какой-то момент рука уже просто не поднялась, а медсестра не нашла вену, чтобы вонзить очередной шприц. У меня была последняя стадия малярии. Повезло, что я вообще выжила», – весь этот ужас до сих пор снится Анике.

Спортсменку поместили в карантин и прописали постельный режим. Четыре стены сводили с ума. Мысли съедали изнутри. Вместо того, чтобы готовиться к Олимпиаде-2016, она неподвижно лежала в госпитале и смотрела в окно. Там, за стеклом, ей открылся новый Лондон. Он уже не выглядел таким серым, а воздух из форточки казался свежим. За стеной кипела жизнь, и Аника мечтала в нее вернуться.

О беде Онуоры знали считанные люди: тренеры сборной, врачи, мама и будущий муж. Всем хотелось, чтобы девушку поддержали как можно больше людей, но Аника не нуждалась в сострадании и жалости. Спорт закалил ее и научил никогда не сдаваться.

Как только лечение показало положительную динамику, физические и ментальные преграды исчезли. Медленно шагая по коридорам больницы, Аника заново училась ходить и представляла, как вернется на беговую дорожку. Поначалу 15 метров казались непреодолимой дистанцией, но спортсменка поэтапно увеличивала нагрузки.

Врачи заметили, что Онуора слишком рьяно возвращается в прежнюю жизнь и немного приземлили: «Тебе очень повезло, что осталась жива, так что будь поосторожнее. Еще чуть-чуть и пришлось бы делать операцию на почках. В этом случае твоя карьера точно закончилась бы». Девушка прислушалась и продолжила восстановление на допустимом максимуме.

Через несколько недель Аника переехала в родной Ливерпуль – там ее выхаживала уже мама. Постепенно атлетка перешла с ходьбы на медленный бег, но все равно была очень слаба. Единственная мысль, которая ее подпитывала, звучала примерно так: «Если я не умерла от малярии, то рано или поздно вернусь на старый уровень».

150 метров, 200, 350 – тренеры удивлялись, какими темпами восстанавливается Онуора. Врачи как и раньше советовали не форсировать – здоровье важнее. До заболевания Аника рассчитывала, что сконцентрирует все силы на подготовке к Олимпиаде, но после госпиталя скорректировала цели и за месяц до Игр поехала на ЧЕ в Амстердам.

«Через девять месяцев после выявления диагноза я выиграла медаль», – гордо заявляет Онуора. Турнир в Голландии Аника запомнит навсегда: бронза в забеге на 400 метров стала первой индивидуальной наградой в карьере спортсменки.

Спустя месяц она повторила результат в олимпийской эстафете и только потом заговорила о проблеме, с которой столкнулась: «Думаю, будь я обычным человеком, а не успешной спортсменкой, даже бы и не узнала, что у меня малярия. Я бы просто пила таблетки от простуды. Но как сказали про мой случай врачи, еще два дня, и все закончилось бы смертью».

Онуора благодарна судьбе, что осталась жива, поэтому сейчас делает все возможное, чтобы уберечь людей от смертельной опасности. Сегодня она представляет организацию Malaria No More – благотворительная компания призывает к профилактике малярии и обращает внимание на то, что ее можно подхватить не только в Африке. Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить – Аника знает по личному опыту.

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