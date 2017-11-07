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11 фоток французской легкоатлетки, с которой хочется побегать на 400 метров
Флория Гей уже берет золото и ждет шанса на Олимпиаде.
Флория и вкусная медалька
Флория и старт
Флория и океан
Флория на шаре
Флория и взлет
Флория и максимальное обаяние
Флория и подруженька
Флория с детства за «Арсенал»
Флория и дружок
Флория и присед
Флория и подъем
- Флория Гей – французская легкоатлетка ивуарийского происхождения.
- 27-летняя спортсменка специализируется на беге на 400 м.
- Личный рекорд Гей – 50,84 секунды (установлен в 2016-м).
- В активе Флории золото ЧМ-2014 и ЧЕ-2015.
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