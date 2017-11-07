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11 фоток французской легкоатлетки, с которой хочется побегать на 400 метров

11 фоток французской легкоатлетки, с которой хочется побегать на 400 метров
Артем Буторин

1 час назад

Флория Гей уже берет золото и ждет шанса на Олимпиаде.

Флория и вкусная медалька

Флория и старт

Флория и океан

Флория на шаре

Флория и взлет

Флория и максимальное обаяние

Флория и подруженька

Флория с детства за «Арсенал»

Флория и дружок

Флория и присед

Флория и подъем

  • Флория Гей – французская легкоатлетка ивуарийского происхождения.
  • 27-летняя спортсменка специализируется на беге на 400 м.
  • Личный рекорд Гей – 50,84 секунды (установлен в 2016-м).
  • В активе Флории золото ЧМ-2014 и ЧЕ-2015.

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