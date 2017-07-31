Российским легкоатлетам запретили петь гимн страны на ЧМ в Лондоне

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями», – говорится в заявлении Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российским легкоатлетом запрещено показывать национальные цвета, флаг, эмблему или другой национальный символ страны – на любом языке и в любом формате.

Эти ограничения касаются внешнего вида спортсменов: татуировки, прически, маникюр не должны указывать на национальную принадлежность спортсмена. Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, сообщает Ntv.ru.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 4 августа в Лондоне.

На соревнованиях выступят 19 российских спортсменов под нейтральным флагом.

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