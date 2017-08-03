Что нужно знать про чемпионат мира по легкой атлетике-2017 в Лондоне на Eurosport

Что

Главное соревнование двухлетия для атлетов – прежде всего последняя гастроль Болта. Великий спринтер на наших глазах завязывает славную карьеру в узел сразу после Лондона-2017.

16-й чемпионат мира предоставит спортсменам 48 комплектов медалей в 24 дисциплинах у мужчин и женщин.

ЧМ-2017 в полном объеме покажет телеканал Eurosport 1, а также онлайн-сервис Eurosport Player.

Где

Впервые в истории чемпионатов мира ивент принимает Великобритания и столица Игр-2012 – Лондон. Футбольный клуб «Вест Хэм» уступает Олимпийский стадион для его первостепенного назначения – легкоатлетических контестов.

Когда

Легкоатлеты оккупируют английскую столицу с 4 августа, а 13 августа разыграют последние медали в 11 дисциплинах.

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Кто

Все камеры сфокусируются на мастодонте из Ямайки – Усэйн выступит на шестом и последнем чемпионате мира, чтобы увеличить коллекцию золота ЧМ с 11 до 14 медалей. Если быстрейший спринтер планеты отберется в финалы (а он отберется), то как всегда побежит стометровку (5 августа), дистанцию 200 метров (10 августа) и эстафету 4x100 (12 августа).

Чемпионат мира примет атлетов из более чем 200 стран от Албании до Японии, но есть одно но. Российские спортсмены дисквалифицированы за допинговый скандал ВФЛА и не смогут биться за родной флаг. Тем не менее 19 русских легкоатлетов допущены до соревнований под нейтральным флагом – среди них прыгунья в высоту и жена комментатора Eurosport Владаса Ташева Мария Ласицкене (до замужества – Кучина), бегун Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина и стайер Юлия Степанова, тот самый информатор ВАДА о допинговой программе в РФ.

С кем смотреть

Команду комментаторов Eurosport на Лондон-2017 составят Алла Глущенко, Сергей Тихонов, Михаил Бутов и Анна Макарова.

Разогревать соревнования будет эксперт Eurosport – олимпийский чемпион Джонатан Эдвардс. Интро, ревью, аналитика и живые интервью – Эдвардс будет генерировать уникальный контент прямо с места событий.

Что еще смотреть

В видеоразделе на сайте Eurosport вы увидите самые важные моменты ЧМ по легкой атлетике – новые улыбки Усэйна Болта, горячие танцы Мишель Дженнеке, пробирающая грация Дарьи Клишиной и, конечно, хайлайты соревнований.

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Самый удобный способ смотреть ЧМ по легкой атлетике – онлайн-сервис Eurosport Player. Все старты в прямом эфире и записи на вашем гаджете или ноутбуке – смотрите эфир телеканалов Eurosport в интернете.

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