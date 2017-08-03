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Две украинские легкоатлетки отстранены от ЧМ-2017

Две украинские легкоатлетки отстранены от ЧМ-2017
Р-Спорт

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Ольга Земляк и Олеся Повх не поедут в Лондон.

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Исполком Федерации легкой атлетики Украины исключил из состава национальной сборной двух спортсменок, специализирующихся в беге на короткие дистанции.

Земляк и Повх отстранены из-за дисциплинарных производств, открытых в отношении спортсменок Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Из состава украинской делегации также исключен тренер Земляк Сергей Басенко.

  • Повх – бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата мира-2011, чемпионка Европы-2010 в эстафете 4х100 метров,
  • Земляк – чемпионка Европы 2012 года в эстафете 4х400 метров.
  • Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет 4-13 августа.
  • Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

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