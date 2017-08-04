13 фото волшебной австралийки, которая воспламенит чемпионат мира парой движений

Главное спортивное достижение Мишель – себербро юношеских Олимпийских Игр-2010 в беге на 100 метров с барьерами. Но вы знаете ее благодаря зажигательному танцу, который она исполняет каждый раз перед забегом.

Мишель и жажда

Мишель и дачный отдых

Мишель и солнечное настроение

Мишель и острова Гамильтон

Мишель и легкий завтрак

Мишель и большая киска

Мишель и аэробика

Мишель и упражнения

Мишель и фирменная поза

Мишель и лучшие друзья человека

Мишель и жаркая весна

Мишель и стильное белье

Мишель и грация

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет 4-13 августа.

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