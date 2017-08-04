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13 фото волшебной австралийки, которая воспламенит чемпионат мира парой движений
В Лондоне все будут болеть за Мишель Дженнеке.
Главное спортивное достижение Мишель – себербро юношеских Олимпийских Игр-2010 в беге на 100 метров с барьерами. Но вы знаете ее благодаря зажигательному танцу, который она исполняет каждый раз перед забегом.
Мишель и жажда
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Мишель и большая киска
Мишель и аэробика
Мишель и упражнения
Мишель и фирменная поза
Мишель и лучшие друзья человека
Мишель и жаркая весна
Мишель и стильное белье
Мишель и грация
- Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет 4-13 августа.
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