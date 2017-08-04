Олимпийский чемпион Рио в прыжках в длину не попал в финал на чемпионате мира

На открывшемся в Лондоне ЧМ-2017 произошла первая сенсация: американец Джефф Хендерсон не пробился в финал.

Атлет показал лучший результат 7,84 м в трех попытках. Квалификационный норматив он не выполнил и не попал в 12 лучших – последним счастливчиком стал австралиец Фабрис Лапьерр с результатом 7,91 м.

Финальные соревнования у прыгунов в длину пройдут 5 августа.

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Хендерсон победил в Рио с результатом 8,38 метра.

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