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Олимпийский чемпион Рио в прыжках в длину не попал в финал на чемпионате мира
Джефф Хендерсон не выполнил квалификационный норматив в предварительных соревнованиях.
На открывшемся в Лондоне ЧМ-2017 произошла первая сенсация: американец Джефф Хендерсон не пробился в финал.
Атлет показал лучший результат 7,84 м в трех попытках. Квалификационный норматив он не выполнил и не попал в 12 лучших – последним счастливчиком стал австралиец Фабрис Лапьерр с результатом 7,91 м.
- Финальные соревнования у прыгунов в длину пройдут 5 августа.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
- Хендерсон победил в Рио с результатом 8,38 метра.
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