Мо Фара стал 6-кратным чемпионом мира

Чемпионом мира 2017 года на дистанции 10 км стал Мо Фара, показав время 26 минут 49,51 секунды. Вторым прибежал угандиец Джошуа Чептегеи (26.49,94). Бронза досталась спортсмену из Кении Полу Таную – его время 26.50,60.

Британец показал лучшее время в сезоне и выиграл шестое золото чемпионатов мира.

Фара – 4-кратный олимпийский чемпион.

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