Getty Images

Мо Фара стал 6-кратным чемпионом мира

Фара стал 6-кратным чемпионом мира
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Мужчины разыграли первый комплект наград на дистанции 10 км.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Чемпионом мира 2017 года на дистанции 10 км стал Мо Фара, показав время 26 минут 49,51 секунды. Вторым прибежал угандиец Джошуа Чептегеи (26.49,94). Бронза досталась спортсмену из Кении Полу Таную – его время 26.50,60.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси

02:44
Популярные видео
Болт поигрался с маскотами и выиграл квалификационный забег, уснув на старте
 560 просмотров54 мин
Чудный ассист головой и еще 9 топ-голов женского Евро
 628 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться