Российский толкатель ядра: «Судья – урод полный, просто мне две попытки засудил»

«Судья – урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100 процентов. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь – крестик.

Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен – там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю – за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него.

Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была – и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил.

В общем, слов сейчас нет, свинство полное», – рассказал Лесной журналистам.

Атлет сказал, что протест подавать уже поздно, но в ВФЛА твердо намерены действовать.

«Я сейчас подаю протест, мы об этом официально заявили, – сказала «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова. – После этого должны разрешить посмотреть видео, о чем я попросила. Также хотим объяснения судей, в чем были ошибки Лесного».

Чемпионат мира-2017 проходит в Лондоне.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

Подписывайся на наш канал в телеграме