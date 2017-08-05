15 фото одной из красивейших женщин Парагвая, по которой страшно скучает ЧМ-2017 в Лондоне

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Экс-спортсменка, участвовавшая в трех Олимпиадах, уже 3 года не выступает. Но держит себя в феноменальной форме.

Просто так второе место на конкурсе «Мисс Парагвай-2006» не дают.

Пилюльки

Ноги

Пляж

Фрукты

Трек

Платье

Закуски

Камень

Закат

Автомобиль

Вино

Мужик

Куртка

Холодильник

Выпечка

Лучший результат Лерин на ОИ – 34-е место в 2012 году в Лондоне.

ЧМ-2017 тоже проходит в столице Великобритании.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

Франко 35 лет.

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