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15 фото одной из красивейших женщин Парагвая, по которой страшно скучает ЧМ-2017 в Лондоне
Лерин Франко завершила карьеру метательницы копья в 2014 году, и это очень жалко.
Экс-спортсменка, участвовавшая в трех Олимпиадах, уже 3 года не выступает. Но держит себя в феноменальной форме.
Просто так второе место на конкурсе «Мисс Парагвай-2006» не дают.
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- Лучший результат Лерин на ОИ – 34-е место в 2012 году в Лондоне.
- ЧМ-2017 тоже проходит в столице Великобритании.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
- Франко 35 лет.
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