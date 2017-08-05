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15 фото одной из красивейших женщин Парагвая, по которой страшно скучает ЧМ-2017 в Лондоне

15 фото одной из красивейших женщин Парагвая, по которой страшно скучает ЧМ-2017 в Лондоне
Eurosport

47 мин. назад

Лерин Франко завершила карьеру метательницы копья в 2014 году, и это очень жалко.

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Экс-спортсменка, участвовавшая в трех Олимпиадах, уже 3 года не выступает. Но держит себя в феноменальной форме.

Просто так второе место на конкурсе «Мисс Парагвай-2006» не дают.

Пилюльки

Ноги

Пляж

Фрукты

Трек

Платье

Закуски

Камень

Закат

Автомобиль

Вино

Мужик

Куртка

Холодильник

Выпечка

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