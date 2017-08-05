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Усэйн Болт проиграл полуфинал в беге на 100 метров
Ямаец рассчитывает отыграться в финале.
Усэйн Болт пробежал полуфинал стометровки за 9,98 секунды, уступив американцу Кристиану Коулмену (9,97 секунды).
В финальный забег, помимо Болта и Коулмена, пробились Йохан Блэйк (Ямайка, 10,04), Акани Симбине (ЮАР, 10,05), Рис Прескод (Великобритания, 10,05), Джимми Вико (Франция, 10,09) Джастин Гэтлин (США, 10,09) и Су Бинтянь (Китай, 10,10).
- Финал в беге на 100 метров пройдет в субботу. Старт будет дан в 23:45 (мск).
- Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player
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