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Усэйн Болт проиграл полуфинал в беге на 100 метров

Болт проиграл полуфинал в беге на 100 метров
Eurosport

1 час назад

Ямаец рассчитывает отыграться в финале.

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Усэйн Болт пробежал полуфинал стометровки за 9,98 секунды, уступив американцу Кристиану Коулмену (9,97 секунды).

В финальный забег, помимо Болта и Коулмена, пробились Йохан Блэйк (Ямайка, 10,04), Акани Симбине (ЮАР, 10,05), Рис Прескод (Великобритания, 10,05), Джимми Вико (Франция, 10,09) Джастин Гэтлин (США, 10,09) и Су Бинтянь (Китай, 10,10).

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