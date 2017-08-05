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Андрюс Гуджюс выиграл золото в метании диска

Гуджюс выиграл золото в метании диска
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Литовский атлет показал лучший результат во второй попытке.

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Гуджюс победил с результатом 69,21 метра. Серебро выиграл швед Даниэль Столь, уступивший победителю 2 сантиметра.

Бронзу завоевал американец Мэйсон Финли с результатом 68,03 метра.

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