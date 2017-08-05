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Алмаз Аяна выиграла забег на 10 километров
Эфиопская спортсменка опередила ближайшую преследовательницу почти на минуту.
Аяна пробежала дистанцию 10 км за 30 минут 16,33 секунды. Серебро выиграла соотечественница Аяны Тирунеш Дибаба (31:02,69).
Бронза досталась кенийке Агнес Жебет Тироп (31:03,50).
- Бегуньи разыграли третий комплект медалей на ЧМ-2017.
- Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.
- Аяна на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победила на дистанции 10 км с мировым рекордом, побив предыдущее достижение китаянки Ван Цзюнься, державшееся 23 года.
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