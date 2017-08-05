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Алмаз Аяна выиграла забег на 10 километров

Аяна выиграла забег на 10 километров
Eurosport

31 мин. назад

Эфиопская спортсменка опередила ближайшую преследовательницу почти на минуту.

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Аяна пробежала дистанцию 10 км за 30 минут 16,33 секунды. Серебро выиграла соотечественница Аяны Тирунеш Дибаба (31:02,69).

Бронза досталась кенийке Агнес Жебет Тироп (31:03,50).

  • Бегуньи разыграли третий комплект медалей на ЧМ-2017.
  • Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.
  • Аяна на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победила на дистанции 10 км с мировым рекордом, побив предыдущее достижение китаянки Ван Цзюнься, державшееся 23 года.
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