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Усэйн Болт проиграл стометровку
Ямаец пробежал любимую дистанцию в последний раз в карьере.
Золотую медаль выиграл американец Джастин Гэтлин с результатом 9,92 секунды. Второе место у его соотечественника Кристиана Коуэлмена (9,94).
Болт завоевал бронзовую медаль (9,95).
- Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 17 августа.
- Последнее выступление Болта состоится в эстафете 4 х 100 метров.
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