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Усэйн Болт проиграл стометровку

Болт проиграл стометровку
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Ямаец пробежал любимую дистанцию в последний раз в карьере.

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Золотую медаль выиграл американец Джастин Гэтлин с результатом 9,92 секунды. Второе место у его соотечественника Кристиана Коуэлмена (9,94).

Болт завоевал бронзовую медаль (9,95).

  • Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 17 августа.
  • Последнее выступление Болта состоится в эстафете 4 х 100 метров.

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