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Луво Маньонга выиграл золото в прыжках в длину

Маньонга выиграл золото в прыжках в длину
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Российский атлет Александр Меньков занял четвертое место.

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Южноафриканец Маньонга в лучшей попытке прыгнул на 8,48 м. Вторым стал американец Джеррион Лоусон (8,44), третьим – еще один спортсмен из ЮАР Рушвал Самааи (8,32).

Российский спортсмен Александр Меньков, выступавший под нейтральным флагом, стал четвертым (8,27).

  • Меньков держался на третьей позиции до пятой попытки.
  • Чемпионат мира-2017 проходит с 4 по 17 августа в Лондоне.

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