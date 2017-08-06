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Луво Маньонга выиграл золото в прыжках в длину
Российский атлет Александр Меньков занял четвертое место.
Южноафриканец Маньонга в лучшей попытке прыгнул на 8,48 м. Вторым стал американец Джеррион Лоусон (8,44), третьим – еще один спортсмен из ЮАР Рушвал Самааи (8,32).
Российский спортсмен Александр Меньков, выступавший под нейтральным флагом, стал четвертым (8,27).
- Меньков держался на третьей позиции до пятой попытки.
- Чемпионат мира-2017 проходит с 4 по 17 августа в Лондоне.
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