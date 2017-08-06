Усэйн Болт: «Разговоры о снижении результатов из-за допинг-контроля считаю неуважением»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт ответил на вопрос о том, что снижение результатов в беге на 100 метров за последние годы вероятно связано с ужесточением допинг-контроя.

«Есть травмы, не всегда проходит все, как хочется, иногда бывает ветер, – сказал Болт на пресс-конференции. – Поэтому то, что вы говорите, я считаю неуважением ко всем нам, атлетам – тем, кто работает».

Болт проиграл последнюю стометровку в карьере, завоевав только бронзу на ЧМ-2017.

Победу одержал Джастин Гэтлин с результатом 9,92 секунды. В последний раз на чемпионатах мира победитель бегал стометровку медленнее в 2003 году.

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