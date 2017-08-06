Гроб и Молния. Усэйн Болт проиграл последнюю стометровку, и это круто

Добро побеждает зло, iPhone круче чем Samsung, Болт побеждает на стометровке. Так было, так есть и так будет всегда. До вчера.

Усэйн Болт завершил карьеру на стометровке и проиграл. Непонятно, какое событие ударило по планете сильнее, но уход ямайца – безусловная потеря. Легкая атлетика в одночасье потеряла актера, любимца миллионов и самого выдающегося бегуна столетия. Едва ли в мире найдется хоть один человек, который не знает о 9,58 или не видел этюды Усэйна после финиша.

Человек-феерия проиграл последний забег, и это запомнится навсегда. Бесконечные победы, счастье и удачные развязки для главных героев надоели. Миру остро нужна драма, и Болт ее обеспечил. 10 секунд трагедии вчера в Лондоне навсегда сохранятся в памяти и будут волновать, потому что они небанальны. Фальстарт всех участников одновременно, мировой рекорд в последней гонке и даже дисквалификацию иконы можно было ожидать. А вот жестокого слива от главного героя — нет. Поражение Болта — главное разочарование лета, только если ты не за «Барсу» или ФФП.

Болт живет в своем мире. В нем нет такого количества миллионов, как в мире парижских шейхов, зато есть он и все остальные. Жил. Пока бездарно не проиграл вчера из-за понтов и не обломал всю сладость памятного события.

Слабые первые 25 метров удивили еще в полуфинале и не позволили Болту выиграть квалификационный забег. А потом случился финал. Чудо-восьмерка претендентов выскочила на дорожки под овации забитого под завязку стадиона и побежала к сенсации. Болт классически проиграл старт, изничтожил в середине и не выжал на финише. К последним метрам Усэйн всегда подбегал с ментальным и физическим отрывом, но только не в этот раз. Ямаец топил до конца и не смог. Волна с именем Джастина Гэтлина обрушилась дерзко, мощно и исторично.

Видео - Грустное видео, на котором Болт проигрывает свою последнюю стометровку 01:24

Бам. И тысячная армия болельщиков сливается в дружном «Уууу». Бам. И комментаторы в разных уголках мира застыли. Бам. И Усэйн Болт проиграл. Хэппи-энда не будет. Последней победы — тоже. Великий ямаец неожиданно для всех сыграл драму, и это феноменально круто.

Еще один мощный текст Дмитрия Панферова:

Трансфер, который перевернул мое детство: Торрес из «Ливерпуля» в «Челси»