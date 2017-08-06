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Джоффри Кируи выиграл марафон на ЧМ-2017

Кируи выиграл марафон
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Кенийцы вернули себе золото спустя 6 лет.

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Кенийский бегун Джоффри Кируи стал победителем марафона с результатом 2 часа 8 минут 27 секунды.

Вторым финишировал марафонист из Эфиопии Таймират Тола. Тройку замкнул Альфонс Симбу из Танзании.

  • Последним кенийцем, побеждавшим в марафоне был Абель Кируи в 2011 году. На двух последующих ЧМ марафонисты из Кении в медали не попали.
  • Чемпионат мира-2017 проходит в Лондоне.

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