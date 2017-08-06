13 фото горячей прыгуньи с шестом, которая нереально воздушна и привлекательна

Эллисон и гольфист с 1,2 миллиона подписчиков

Эллисон и новые высоты

Эллисон и выходной с улыбкой

Эллисон и шест

Эллисон и отсутствие шеста

Эллисон в образе Марио

Эллисон и заваленный горизонт

Эллисон в движении

Эллисон и несколько шестов

Эллисон поднимает коленки выше, чем ты

Эллисон чот подустала

Эллисон и концентрация

Эллисон

Эллисон Стокк – американская прыгунья с шестом. Ей 28 лет, она на контракте с Nike и GoPro и обязательно улыбнется тебе с экрана твоего девайса, если ты будешь вести себя хорошо и оформишь подписку на Eurosport Player.

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