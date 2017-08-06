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Роуз Челимо выиграла женский марафон
Спортсменка из Бахрейна оторвалась от всех на последнем километре.
Челимо преодолела марафонскую дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27,11 минуты.
Второй стала кенийка Эдна Киплагат, уступившая победительнице 7 секунд. Бронза досталась американке Эми Крэгг.
- Для Челимо это достижение стало лучшим в карьере. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 28-летняя спортсменка финишировала в марафоне восьмой.
- Женский марафон стал седьмой медальной дисциплиной, разыгранной на ЧМ-2017.
- Чемпионат мира проходит в Лондоне с 4 по 17 августа.
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