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Роуз Челимо выиграла женский марафон

Челимо выиграла женский марафон
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Спортсменка из Бахрейна оторвалась от всех на последнем километре.

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Челимо преодолела марафонскую дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27,11 минуты.

Второй стала кенийка Эдна Киплагат, уступившая победительнице 7 секунд. Бронза досталась американке Эми Крэгг.

  • Для Челимо это достижение стало лучшим в карьере. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 28-летняя спортсменка финишировала в марафоне восьмой.
  • Женский марафон стал седьмой медальной дисциплиной, разыгранной на ЧМ-2017.
  • Чемпионат мира проходит в Лондоне с 4 по 17 августа.

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