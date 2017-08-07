«Врачи говорили, что я не буду ходить». Как победить паралич и выиграть Олимпиаду

Когда врачи сказали Бланше Рудольф, что ее дочь больше не сможет ходить, женщина отказалась в это верить. Вилма родилась на два месяца раньше срока, весила всего два килограмма и к четырем годам переболела кучей болезней: свинкой, ветряной оспой, скарлатиной и пневмонией. У семьи не хватало денег на госпитализацию (по дому бегали еще 20 детей), поэтому девочка справлялась с заболеваниями без профессиональной помощи. Но в 1944-м маме все-таки пришлось идти в больницу: у 4-летней Вилмы отказала левая нога.

Бланше узнала результаты обследования и выпала в осадок. Врачи диагностировали полиомиелит – спинномозговой паралич, который поражает центральную нервную систему и затормаживает развитие. В госпитале Рудольфов предупредили, что шанс выздоровления минимален, но семья не сдавалась. Родители потратили последние деньги на двухгодовые сеансы физиотерапии. Маленькая Вилма с трудом выдерживала болезненные процедуры, но терпела: мама обещала, что все будет хорошо. Дома четыре раза в день девочке делали массаж старшие братья и сестры.

Вилма пропустила детский сад и первый класс школы, но в семь лет все-таки пошла на учебу. Благодаря терапии в госпитале и помощи родных ногу удалось спасти. Но Вилма все еще передвигалась на костылях, и это ее жутко бесило. Она хотела свободы и такой же жизни, как и у одноклассников, но деревянные атрибуты мешали наслаждаться жизнью.

В девять лет, несмотря на протесты врачей, Вилма отказалась от костылей. Девчонка чувствовала, что победит болезнь и самостоятельно разрабатывала ногу. «Врачи говорили, что я не буду ходить. Мама убеждала в обратном. Я поверила маме», – вспоминала Вилма. С каждым днем Рудольф чувствовала себя комфортнее и после пяти лет лечения даже осмелилась сыграть в баскетбол.

Девчушка радовалась обретенной свободе и максимально использовала вернувшуюся к жизни ногу. «К 12 годам я на равных соревновалась с парнями в беге и прыжках», – рассказывала Вильма. Озорную спортсменку взяли в школьную команду по баскетболу и предопределили ее судьбу: после одной из игр Вилму поймал тренер по легкой атлетике Эд Темпл. Коуч обалдел от скорости девчонки и позвал в сильнейшую команду штата Теннесси.

В школе Вилма бегала быстрее всех, но профессиональные спортсменки были готовы лучше. Первые соревнования 14-летняя Рудольф проиграла, но Темпл чувствовал потенциал в юниорке и продолжил с ней работать. Эд рассказывал Вилме о правильной технике дыхания, делал акцент на физической силе и выносливости, обучал тактике. При этом тренер жестко следил за дисциплиной: однажды Вилма опоздала на тренировку на полчаса и в наказание намотала 30 кругов по стадиону.

Темпл настолько прокачал Рудольф, что следующие девять гонок она выиграла. Пока ее сверстницы сидели над книжками, 16-летняя девушка побеждала взрослых теть. Результаты Вилмы впечатляли, поэтому, несмотря на школьный возраст, девушку взяли на Олимпиаду-1956. В индивидуальных забегах Рудольф не попала на пьедестал, но в эстафете 4 по 100 завоевала для США бронзу – нехилое достижение для школьницы, которая семь лет назад передвигалась на костылях.

Вернувшись с Игр, Вилма показала медаль одноклассникам и пообещала, что со следующей Олимпиады привезет золото. Рудольф перевыполнила план и через четыре года притащила три золотые медали из Рима. Афроамериканка финишировала первой на дистанциях в 100 и 200 метров, а еще победила в эстафете 4 по 100. Рудольф взорвала Олимпиаду-1960: во всех дисциплинах она установила мировые рекорды и стала первой легкоатлеткой из США, которая взяла три золота на одних Играх.

После Рима Рудольф превратилась в селебрити – Вилма не уступала в популярности Мохаммеду Али, который тогда еще звался Кассиусом Клеем. Спортсменка путешествовала по Европе и Америке с мотивационными речами, часто появлялась на телевидении, боролась за равенство полов и права афроамериканцев. Вилма решила остаться непобежденной и не поехала на следующую Олимпиаду, потому что сомневалась в повторении успеха.

«Триумфа не бывает без борьбы», – с таким девизом Рудольф прошла путь от инвалида до самой быстрой женщины мира. Вилма родилась недоношенной, выдержала болезненное лечение, бросила вызов скептически настроенным врачам и доказала: все зависит от нас самих.

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