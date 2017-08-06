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Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами
Eurosport

1 час назад

Российский спортсмен поборется за медаль в понедельник.

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Шубенков стал третьим в полуфинальном забеге, пропустив вперед ямайца Омара Маклеода (13,10 секунды) и француза Гарфилда Дарьена (13,17).

Результата 13,22 секунды хватило Шубенкову для выхода в финал.

  • Финальный забег пройдет в понедельник. Старт будет дан в 23:30 (мск).
  • Чемпионат мира проходит в Лондоне с 4 по 17 августа.

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