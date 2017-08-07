15 фотографий красивой доченьки главы Волгограда, которая порвет всех в тройном прыжке на ЧМ

Валентина Косолапова родилась в Волгограде. Ее отец – Андрей Косолапов – мэр города. Ранее он работал замом главы комитета по ЖКХ в Волгоградской области. В детстве Андрей пробовал себя в баскетболе и тройном прыжке, стал кандидатом в мастера спорта, но не добился серьезных успехов в спорте.

У его дочки намного больше шансов оставить след в легкой атлетике. Валентина – одна из мощнейших российских спортсменок в тройном прыжке и выступит на ЧМ по легкой атлетике под нейтральным флагом. В 2015-м она стала чемпионкой Европы в этой дисциплине, а сейчас, в Лондоне, попробует достичь более серьезного результата.

Валентина и взгляд куда-то далеко

Валентина и узелок

Валентина и хорошая погода

Валентина и взгляд в камеру

Валентина и простые люди вокруг

Валентина и человек, на месте которого ты бы хотел оказаться

Валентина и ожидание

Валентина и яхта

Валентина и порядковый номер

Валентина и улыбка

Валентина и отлично подобранный ракурс

Валентина и стена

Валентина и еще один узелок

Валентина и патриотизм

Валентина и попытка

Если ты хочешь посмотреть на Валентину не только на фоточках, скорее оформляй подписку на Eurosport Player и следи за ней во время ЧМ по легкой атлетике.

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