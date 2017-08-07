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15 фотографий красивой доченьки главы Волгограда, которая порвет всех в тройном прыжке на ЧМ
Валентина Косолапова – юная звезда российской легкой атлетики.
Валентина Косолапова родилась в Волгограде. Ее отец – Андрей Косолапов – мэр города. Ранее он работал замом главы комитета по ЖКХ в Волгоградской области. В детстве Андрей пробовал себя в баскетболе и тройном прыжке, стал кандидатом в мастера спорта, но не добился серьезных успехов в спорте.
У его дочки намного больше шансов оставить след в легкой атлетике. Валентина – одна из мощнейших российских спортсменок в тройном прыжке и выступит на ЧМ по легкой атлетике под нейтральным флагом. В 2015-м она стала чемпионкой Европы в этой дисциплине, а сейчас, в Лондоне, попробует достичь более серьезного результата.
Валентина и взгляд куда-то далеко
Валентина и узелок
Валентина и хорошая погода
Валентина и взгляд в камеру
Валентина и простые люди вокруг
Валентина и человек, на месте которого ты бы хотел оказаться
Валентина и ожидание
Валентина и яхта
Валентина и порядковый номер
Валентина и улыбка
Валентина и отлично подобранный ракурс
Валентина и стена
Валентина и еще один узелок
Валентина и патриотизм
Валентина и попытка
- Если ты хочешь посмотреть на Валентину не только на фоточках, скорее оформляй подписку на Eurosport Player и следи за ней во время ЧМ по легкой атлетике.
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