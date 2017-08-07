Getty Images

Сергей Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков выиграл серебро в беге на 110 метров с барьерами
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Выступающий под нейтральным фрагом российский спортсмен проиграл только сопернику из Ямайки Омару Маклеоду.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Шубенков показал результат 13,14 секунды и финишировал позади Маклеода, который преодолел дистанцию за 13,04 секунды.

Третьим стал бегун из Венгрии Балаш Бажи (13,28).

  • Для Шубенкова серебро чемпионата мира в Лондоне стало первым в карьере. Ранее российский бегун выиграл золото в Пекине-2015 и бронзу в Москве-2013.
  • Сергей Шубенков – один из 19 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.
  • Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Нереальное сальто на велике, жуткая авария русских гонщиков и судья-терминатор в новом WATTS

01:37
Популярные видео
Стильный ассист пяткой из MLS, который предсказуемо стал крутым голом
 754 просмотров6 ч
Крутая обработка из MLS, сочный удар, точное попадание и, конечно, гол
 658 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться