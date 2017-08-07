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Сергей Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Выступающий под нейтральным фрагом российский спортсмен проиграл только сопернику из Ямайки Омару Маклеоду.
Шубенков показал результат 13,14 секунды и финишировал позади Маклеода, который преодолел дистанцию за 13,04 секунды.
Третьим стал бегун из Венгрии Балаш Бажи (13,28).
- Для Шубенкова серебро чемпионата мира в Лондоне стало первым в карьере. Ранее российский бегун выиграл золото в Пекине-2015 и бронзу в Москве-2013.
- Сергей Шубенков – один из 19 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.
- Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.
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