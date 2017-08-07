Eurosport
Ольга Рыпакова завоевала для Казахстана бронзу в тройном прыжке
Спортсменка уступила лишь девушкам из Венесуэлы и Колумбии.
Лучший результат Рыпакова показала в третьей попытке, прыгнув на 14,77 метра.
Золото завоевала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (14,91), второй стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии, уступившая победительнице два миллиметра (14,89).
- 32-летняя Рыпакова – бронзовый призер чемпионата мира в Пекине-2015 и обладатель серебра в Тэгу-2011.
- Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.
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