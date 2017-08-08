Eurosport
Фатих Кипегон взяла золото в беге на 1500 метров
Бегунья из Кении сотворила сенсацию.
Кипегон преодолела дистанцию 4:02,59 и впервые завоевала высшую награду на чемпионатах мира.
Второй стала девушка из США Дженни Бэрринджер (4:02,76). Третьей – Кастер Семенья из ЮАР (4:02,90).
- Фатих Кипегон – Олимпийская чемпионка-2016 в Рио.
- Фаворит забега, чемпионка мира-2015 из Эфиопии Гензебе Дибаба финишировала последней.
- Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.
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