Eurosport

Фатих Кипегон взяла золото в беге на 1500 метров

Кипегон взяла золото в беге на 1500 метров
Eurosport

1 час назад

Бегунья из Кении сотворила сенсацию.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Кипегон преодолела дистанцию 4:02,59 и впервые завоевала высшую награду на чемпионатах мира.

Второй стала девушка из США Дженни Бэрринджер (4:02,76). Третьей – Кастер Семенья из ЮАР (4:02,90).

  • Фатих Кипегон – Олимпийская чемпионка-2016 в Рио.
  • Фаворит забега, чемпионка мира-2015 из Эфиопии Гензебе Дибаба финишировала последней.
  • Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Нереальное сальто на велике, жуткая авария русских гонщиков и судья-терминатор в новом WATTS

01:37
Популярные видео
Стильный ассист пяткой из MLS, который предсказуемо стал крутым голом
 844 просмотров8 ч
Крутая обработка из MLS, сочный удар, точное попадание и, конечно, гол
 725 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться