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Эмоциональный забег Сергея Шубенкова, подарившего России первую медаль ЧМ

Эмоциональный забег Шубенкова, подарившего России первую медаль ЧМ
Eurosport

16 мин. назад

Под натиском выстоял только парень из Ямайки.

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Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами, уступив лишь ямайцу Омару Маклеоду.

Бегун из России до последних метров боролся с противником, но проиграл жалкую десятую секунды.

После забега довольный и уставший Сергей поздравил победителя и заявил, что сделал все возможное для победы.

  • Для Шубенкова серебро чемпионата мира в Лондоне стало первым в карьере. Ранее российский бегун выиграл золото в Пекине-2015 и бронзу в Москве-2013.
  • Сергей Шубенков – один из 19 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.
  • Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.

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