Eurosport
Эмоциональный забег Сергея Шубенкова, подарившего России первую медаль ЧМ
Под натиском выстоял только парень из Ямайки.
Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами, уступив лишь ямайцу Омару Маклеоду.
Бегун из России до последних метров боролся с противником, но проиграл жалкую десятую секунды.
После забега довольный и уставший Сергей поздравил победителя и заявил, что сделал все возможное для победы.
- Для Шубенкова серебро чемпионата мира в Лондоне стало первым в карьере. Ранее российский бегун выиграл золото в Пекине-2015 и бронзу в Москве-2013.
- Сергей Шубенков – один из 19 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.
- Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.
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