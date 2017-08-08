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Несколько атлетов ЧМ заболели гастроэнтеритом в одном из отелей Лондона
Спортсменов из России хворь не коснулась.
Несколько спортсменов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, заболели гастроэнтеритом.
«Было зарегистрировано несколько случаев заболевания гастроэнтеритом в одном из официальных отелей чемпионата мира. Заболевшие получили помощь от персонала команд и медицинских работников оргкомитета турнира», – говорится в релизе IAAF.
Среди спортсменов, проживающих в отеле, есть атлеты из России. Начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова сообщила, что среди заболевших россиян нет.
- На счету спортсменов из России, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом, серебро, завоеванное бегуном Сергеем Шубенковым.
- Чемпионат мира в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.
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