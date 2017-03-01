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Игрок «Водника», закативший 11 мячей в свои ворота, дисквалифицирован на полгода

Игрок «Водника», закативший 11 мячей в свои ворота, дисквалифицирован на полгода
ТАСС

10 мин. назад

Олег Пивоваров не явился на заседание КДК.

Заседание ФХМР прошло в среду в Москве. Пивоваров на него не прибыл, отсутствовали и начальник команды Дмитрий Минин и старший тренер «Водника» Николай Ярович.

КДК дисквалифицировал Минина на 2,5 года, Яровича – на два года. Игроки «Байкала-Энергии», забившие в свои ворота (Игорь Вассерман, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Илья Грачев, Павел Дубовик, Тимур Кутупов), получили условную дисквалификацию на шесть месяцев.

Во вторник главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

  • Встреча между клубами прошла в воскресенье в Архангельске и завершилась победой «Байкала-Энергии» со счетом 11:9.
  • Команды забили все 20 мячей в свои ворота, а нападающий хозяев Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов.
  • В понедельник ФХМР аннулировала результат встречи и назначила переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

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