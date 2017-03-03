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«Байкал» и «Водник» переиграли матч, ни разу не забив в свои ворота

«Байкал» и «Водник» переиграли матч, ни разу не забив в свои ворота
Р-Спорт

4 мин. назад

Теперь все честно.

Встреча, прошедшая 26 февраля, завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11, при этом все мячи были забиты в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат матча, назначив переигровку на 3 марта на нейтральном поле, и отстранил главных тренеров команд на 2,5 года. Автор 11 голов в составе «Водника» Олег Пивоваров был дисквалифицирован на шесть месяцев.

Переигровка, прошедшая в пятницу в подмосковном Обухово, завершилась победой иркутской команды со счетом 4:3. Хет-трик в составе победителей оформил Евгений Иванушкин, еще один гол на счету Станислава Исмагилова. У «Водника» два гола забил Сергей Перминов, еще один раз отличился Александр Антонов.

  • По итогам второго этапа обе команды вышли в плей-офф чемпионата России: «Байкал-Энергия» со второго места, «Водник» – с шестого.

В чем прикол? Почему «Водник» и «Байкал» – это интересно

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