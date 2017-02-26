Eurosport
«Водник» и «Байкал» забросили 20 мячей в свои ворота, чтобы получить более легкого соперника
Одна из самых позорных страниц в истории мирового спорта.
Архангельский «Водник» принимал «Байкал-Энергию» из Иркутска в заключительном матче второго этапа чемпионата России.
Команды без особого рвения гоняли по нулям до 68-й минуты, после чего принялись забрасывать мячи в собственные ворота. Хозяева оказались расторопнее и вырвали для соперника победу – 11:9. В матче определялась сетка плей-офф, и обе команды пытались выбрать более удобного соперника в четвертьфинале.
Лучшим бомбардиром матча стал Олег Пивоваров, который 11 раз поразил свои ворота.
- Федерация хоккея с мячом России пока не прокомментировала инцидент.
- «Байкал-Энергия» – вице-чемпион России-2015/16.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте