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«Водник» и «Байкал» забросили 20 мячей в свои ворота, чтобы получить более легкого соперника

«Водник» и «Байкал» забросили 20 мячей в свои ворота, чтобы получить более легкого соперника
Eurosport

4 мин. назад

Одна из самых позорных страниц в истории мирового спорта.

Архангельский «Водник» принимал «Байкал-Энергию» из Иркутска в заключительном матче второго этапа чемпионата России.

Команды без особого рвения гоняли по нулям до 68-й минуты, после чего принялись забрасывать мячи в собственные ворота. Хозяева оказались расторопнее и вырвали для соперника победу – 11:9. В матче определялась сетка плей-офф, и обе команды пытались выбрать более удобного соперника в четвертьфинале.

Лучшим бомбардиром матча стал Олег Пивоваров, который 11 раз поразил свои ворота.

  • Федерация хоккея с мячом России пока не прокомментировала инцидент.
  • «Байкал-Энергия» – вице-чемпион России-2015/16.

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