Хоккей с мечом. Что натворили «Водник» и «Байкал», забившие 20 автоголов

Парни бесцельно катались по льду целый час, как будто проплатили каток на условленное время, и им было жалко потраченных денег. Первым это надоело Олегу Пивоварову из «Водника» – он пальнул по своим воротам, но с первого раза не попал. Через несколько минут хоккеист перестал стесняться и заколотил 3 мяча своему киперу.

Главный тренер «Байкала» Евгений Ерахтин взял тайм-аут и внес необходимые коррективы. Коуч смекнул, что розыгрыш с центра поля дает неоспоримое преимущество в борьбе за автогол, и его парни стремительно довели счет до 9:3 в пользу «Водника». Но проигрывать крупнее «Байкалу» было нельзя. В этом случае они перемещались на третье место в таблице вместо второго.

«Водник» воспользовался стратегическим просчетом «Байкала» и убил соперника его же оружием, а Пивоваров записал на свой счет 11 автоголов – другие архангелогородцы забивать не решались. В какой-то момент игроки «Байкала», потерявшие интерес к происходящему, почти в полном составе покинули лед, а судья, от сюрреализма ситуации потерявший способность принимать решения, даже не обратил на это внимания.

Эти 17 минут вы запомните надолго.

Что произошло

Перед началом сезона в хоккейной Суперлиге приняли очень странную схему соревнований. Вместо регулярки с двухкруговым турниром и разъездами появился трехголовый монстр.

На первом этапе команды, разделенные на Восток и Запад (по шесть в каждой группе), сыграли четырехкруговой турнир, не пересекаясь между собой. По четыре лучших клуба вышли в группу А второго этапа.

Неудачники первого этапа не лишились шансов на плей офф, разыграв две путевки в 1/8 финала. А лучшие квартеты Востока и Запада во второй фазе, наконец, встретились.

Провал схемы обнаружился сразу. Четверки фаворитов в каждой из конференций определились очень быстро, так что заключительные матчи первого раунда вообще не имели турнирного значения (очки, набранные на первом этапе, не учитывались дальше).

На второй стадии начались совсем странные вещи. Команды Востока прихлопнули Запад, позволив соперникам набрать лишь 7 баллов в 32 матчах. Сбой системы произошел только 12 февраля, когда «Водник» обыграл «Енисей», а «Волга» победила «Уральский Трубник».

Перед злосчастным матчем «Водник» – «Байкал» обе команды знали результаты других встреч и все расклады на плей-офф. В случае победы или ничьей «Архангельск» выходил на действующего чемпиона страны «Енисей», а поражение выводило команду на «Уральский Трубник», занявший в прошлом сезоне предпоследнее место в чемпионате.

Окей, пусть «Водник» не хотел играть с красноярским грандом. Но зачем в балагане участвовал «Байкал», который даже ни разу не пробил по воротам соперника и почти при любых раскладах получавший второе место?

Вот зачем

Среди фанатов хоккея с мячом существует конспирологическая теория, согласно которой все места в Суперлиге распределены заранее, а сценарий прописан президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

Администратор группы фанатов «Водника» в VK Евгений Бучельников уверен, что архангелогородцы сломали систему.

«Есть команда «СКА-Нефтяник». По игре они топовые. «СКА» будет чемпионом, даже если сыграет в семь полевых. Скрынник воевать с Хабаровском не станет, поэтому его команда «Байкал» должна быть второй. Для этого нужно в полуфинале найти нужного соперника, который не будет сопротивляться. На эту роль подобрали «Волгу». Ульяновский губернатор как раз в это время очень плотно подружился со Скрынником.

Теперь нужно чтобы «Енисей», объективно вторая по игре команда чемпионата, попала не на «Байкал», а на «СКА-Нефтяник» в полуфинале. Для этого придумывается дебильная схема. Вуаля, «Енисей» на четвертом месте и в случае выхода в полуфинал играет с Хабаровском.

Почему «Байкал» начал класть в свои? В случае поражения «Водника» «Архангельск» выходил на «Уральский Трубник». И вся система Скрынника ломалась», – сказал Бучельников.

Кто такой Борис Скрынник

С 1967-го по 1979 год Скрынник выступал за «Водник», а с 1985 года работал в системе клуба. Именно под его руководством архангелогородцы 10 лет подряд доминировали в чемпионате России. В 2005 году Скрынник вместе со всеми лидерами «Водника» ушел в московское «Динамо», которое выиграло семь следующих чемпионатов из восьми.

В Архангельске считают, что после столичного клуба Скрынник покровительствовал казанскому «Динамо», а затем взялся за «Байкал-Энергию». Весь этот путь (от «Водника» до «Байкала») проделал и самый титулованный тренер России Владимир Янко, который сейчас работает в Иркутске спортивным директором.

В 2006 году Скрынник возглавил Международную федерацию бенди, а в 2009 – Федерацию хоккея с мячом России. Обе должности остаются за ним до сих пор.

Кто что сказал

Борис Скрынник: «С одной стороны провокация, с другой – просто глупость, вот и все. Мы будем принимать очень жесткие меры. Завтра экстренное заседание собираем, будем разбираться. Одним надо не набрать очки, чтобы выйти на удобную команду, а у вторых первое или второе место в кармане, и они решили позабавиться. Подобное произошло впервые в истории хоккея с мячом» (ТАСС).

Вице-президент ФХМР и главный тренер сборной России Сергей Мяус: «Мягко говоря, это неправильно. Смотреть такое я не мог, но второй тайм глянул. Как говорит тренер иркутской команды, они поддались на провокацию и стали забивать в свои ворота. Это нонсенс, конечно. Завтра обязательно будет разбирательство, нам надо собрать материалы от судей и инспекторов. КДК примет решение по обеим командам. Если кто-то думает, что подобное нам нравится, то это не так» («Р-Спорт»).

А вот самая гениальная в истории пресс-конференция с участниками торжества.

Что теперь будет

Был ли это слив, протест или разгильдяйство – команды явно недооценили масштаб произошедшего. Мимо такого мощнейшего инфоповода не пройдет никто. Кто-то из пользователей Reddit уже начинает тред на сайте, а это значит, что о случившемся узнают во всем мире.

На хоккей с мячом плевать всем, кроме русских и шведов, но и это не точно. Однако за подобные вещи дисквалифицируют даже в Зимбабве, Индонезии и Вьетнаме. Замять ситуацию не получится, даже если очень захотеть.

А мысль включить русский хоккей в программу зимней Олимпиады теперь точно не придет в голову никому из МОК.

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