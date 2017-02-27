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Матч «Водник» – «Байкал» с 20 автоголами аннулирован и будет переигран

Матч «Водник» – «Байкал» с 20 автоголами аннулирован и будет переигран
Eurosport

20 мин. назад

Легко отделались.

КДК Федерации хоккея с мячом России рассмотрел материалы дела по матчу чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергия» и постановил аннулировать результат.Игра, проведение которой на правах хозяина должен обеспечить «Водник», будет переиграна на нейтральном поле 3 марта.

28 февраля в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК с участием представителей обоих клубов, сообщает официальный сайт организации.

  • Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» завершился победой гостей 11:9, причем все мячи были забиты хоккеистами в свои ворота в последние 20 минут игры.
  • Главным героем встречи стал Олег Пивоваров, наколотивший 11 автоголов.
  • О причинах такого поведения команд рассказано здесь.

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(фото: официальный сайт «Водника»)

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